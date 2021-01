Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : embellie sur T-BondsUS à la veille d'1 pont de 3 jours Cercle Finance • 15/01/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - A la veille d'un pont de 3 jours outre-Atlantique, les T-Bonds US se détendent de -4Pts vers 1,090%/1,0880% mais terminent la semaine en baisse. Les détenteurs de dettes US semblent juger neutre le tableau 'macri' suite à la publication d'une déferlante d'indices aux Etats Unis : le moral des consommateurs américains se dégrade en janvier, l'indice préliminaire de l'Université du Michigan se dégrade à 79,2 contre 80,7 en décembre 2020. Déception au niveau des ventes au détail qui ont diminué de 0,7% le mois dernier (après +1,4% en novembre), selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait une diminution de -0,4%. Hors automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 1,4% en décembre 2020 (après -1,3% le mois précédent), alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une timide contraction. La production industrielle des États-Unis s'est accrue de 1,6% en décembre selon la Réserve fédérale, une progression 2 fois supérieure à ce que les économistes espéraient en moyenne (+0,8%). De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en amélioration de 1,1 point de pourcentage, à 74,5% le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une certaine stabilité. L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que le consensus des économistes anticipait un recul un peu moins fort. Enfin, hausse de +0,5% des stocks des entreprises. Côté obligataire européen, le rendement de l'emprunt de référence 'Bund' se tend de 1,2Pts à -0,544%, nos OAT en font autant à-0,32%. La semaine se termine bien pour les Bonos espagnols avec une détente de -0,6Pts à 0,056% et pour le BTP italien avec -2Pts à 0,558%, ce qui rattrape un peu les turbulences causées par l'incertitude politique qui a ressurgi en milieu de semaine (et une démission du gouvernement pouvant être annoncée à tout moment). A noter la démission du gouvernement néerlandais suite à un scandale administratif.

