Taux : embellie sur les T-Bonds, consolidation en Europe(sud)

(CercleFinance.com) - C'est une nouvelle journée presque parfaite: nouveau record du S&P500 -pas encore du Dow Jones- sur fond de taux qui se détendent et de révision à la hausse des prévisions de croissance du FMI. Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 5 points de base à 1,67% (rt même jusqu'à 1,665%) alors que le FMI rehausse la croissance des Etats Unis à +6,4% en 2021 (le taux le plus élevé depuis 40 ans) et +3,5% en 2022. Wall Street a également apprécié le nombre de nouveaux jobs disponibles qui s'élève à 7,4 millions contre 7 millions espérés. Pour la France, le FMI anticipe +5,6% (malgré le semi confinement de janvier/mars puis le confinement d'avril) cette année, puis 4,2% en 2022. Cela n'impacte que très peu nos OAT qui se dégradent à la marge de +1Pt vers -0,067%. La croissance de la zone Euro s'établirait à +4,4% cette année et +3,8% en 2022: les Bunds Allemands glissent également de +0,7Pt à -0,318%. Nette dégradation en revanche du côté des Bonos espagnols (+3Pts à 0,346%) et des BTP italiens avec +6Pts à 0,693%. Pour mémoire, la croissance mondiale est attendue à +6% et celle de la Chine grimperait à +8,4% cette année puis 5,2% en 2022.

