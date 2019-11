Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : embellie sur Bunds, OAT et T-Bonds, plus mitigé au Sud Cercle Finance • 13/11/2019 à 18:41









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Petite consolidation sur les indices boursiers, nette embellie sur les marchés obligataires qui efface les pertes du début de la semaine: nos OAT se détendent de -4,2Pts à +0,01% le chiffre plus attendu était celui des prix à la consommation au Etats Unis. Les Bunds allemands affichent -5,5Pts à -0,30% alors que les prix à la consommation en Allemagne ont ralenti de -0,1%, à 1,1% en octobre en rythme annuel, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. Plus au Sud, la tendance est loin d'être aussi nette: le rebond des BTP s'avère timide, à 0,448 contre 0,456% et les BTP italiens se dégradent même de +2,5Pt de base à 1,327%. Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent de -2,5Pt à 1,885% alors que le Département américain du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier: c'est plus que les +0,2% anticipés. De son côté, Jerome Powell s'est exprimé devant le Congrès et y a tenu des propos très 'convenus': 'La politique monétaire actuelle est globalement compatible avec nos perspectives de croissance économique modérée mais durable'. 'Le marché du travail est vigoureux -mais sans que cela génère de tensions sur les salaires-, la croissance avoisine +2% et l'inflation est proche de l'objectif symétrique de +2%'. Inflation toujours, mais au Royaume Uni cette fois: les prix ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en octobre, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent (+1,7%), selon l'office national de statistiques. Cette publication s'accompagne d'une forte baisse de -4,6% du rendement des 'Gilts' vers 0,762%.

