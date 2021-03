Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : embellie sauf sur les Gilts UK (+bas depuis déc 2019) Cercle Finance • 15/03/2021 à 18:49









(CercleFinance.com) - La séance s'avère positive pour les marchés obligataires, un peu privés de repères faute de statistiques pour éclair la conjoncture. Le rendement des emprunts d'Etat US à 10 ans reste tendu mais il a enfin reflué vers 1,6000% après un zénith de 1,644% vendredi, et un plus haut intraday de 1,639%, niveau plus revu depuis début février 2020. La Réserve fédérale américaine entamera demain son FOMC qui s'achèvera mercredi, un événement qui sera suivi jeudi des annonces de la Banque d'Angleterre puis vendredi, de celles de la Banque du Japon. Avec la ré-accélération de la croissance mondiale, les investisseurs redoutent une remontée de l'inflation qui pourrait obliger la Fed à relever ses taux beaucoup plus tôt que prévu, peut-être même dès l'année prochaine. 'Le marché anticipe désormais trois à quatre hausses de taux d'ici fin 2023', souligne-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management. Sur les marchés obligataires de l'Eurozone, séance calme mais positive avec des Bunds se détendant de -3Pts vers -0,333%, nos OAT de -3,2Pts vers -0,096%. Plus au Sud, les BTP italiens se calent sur le seuil des 0,6000%, les Bonos espagnols effacent également -3,3Pts vers 0,3000%. Pas d'embellie pour les Gilts britanniques qui affichent +0,5Pts à 0,804% et qui ont même inscrit un pire score (depuis début décembre 2019) à 0,86%.

