Taux : embellie, pertes de la semaine précédente effacées

(CercleFinance.com) - Journée de reprise technique sur les marchés obligataires à l'entame d'une semaine chargée en rendez-vous cruciaux avec la FED mercredi puis la BCE jeudi, sans compte le référendum législatif britannique (jeudi également). Alors que les scores se resserrent entre les travaillistes de Jeremy Corbyn et les conservateurs (Tories) de Boris Johnson, les 'Gilts' ont opté pour une stagnation générale avec un écart anodin de +0,5Pt de base à 0,77% contre 0,7650% vendredi. De l'autre côté de la Manche, embellie de 2,5Pts sur les Bunds à -0,308% et nos OAT à 0,007% contre 0,032% vendredi. En Europe, l'agenda des indicateurs inclut cette semaine, entre autres, l'indice du sentiment des investisseurs allemands ZEW et les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro. Nette amélioration sur les dettes périphériques avec -5,6Pts sur les 'bonos' à 0,446% puis sur les BTP italiens avec -7Pts à 1,37%... ce qui efface le terrain perdu la semaine précédente. Outre Atlantique, aucun chiffre à se mettre sous la dent mais un rendement des T-Bonds américains de maturité 2029 qui se détend de -1,8Pt à 1,827%... la faiblesse du chômage (retombé à 3,5% officiellement) et des salaires en hausse de +3% en rythme annuel ne semblent pas de nature à rendre la FED plus 'vigilante' sur l'inflation. Elle semble même prête à la laisser excéder les 2% après tant d'année à la voir échouer à 'recoller' à l'objectif 'central'... ce qui suppose de pouvoir se situer au fil des ans en-deçà puis légèrement au-delà (la question porte sur l'amplitude du mouvement de balancier). Pour ceux qui suivent les marchés depuis longtemps, Paul Volcker, le patron de la FED (de 19979 à 1987) était une sorte de 'héros' : il vient de décéder à l'âge de 92 ans. Il restera pour la postérité l'homme qui avait terrassé l'inflation au début des années 80. Wall Street avait souffert durant les 1ers mois de son mandat avant d'entamer un boom historique du fait de la contraction de l'inflation.

