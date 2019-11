Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : embellie marginale avant 'minutes' de la FED Cercle Finance • 20/11/2019 à 18:57









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Séance de transition et d'attentisme avant publication des 'minutes' de la FED (compte rendu de la réunion du 30 octobre, ce mercredi à 20H). Pas de statistiques au calendrier en ce 20 novembre (le désert complet de part et d'autre de l'atlantique), pas de grosses variations du côté des actions, il ne fallait pas s'attendre à des mouvements significatifs sur les bons du Trésor... et il n'y en pas eu. Les T-Bonds US se détendent encore de -2Pts, à 1,763% et l'embellie est marginale sur les Bunds (-0,5Pt de base à 0,343%) ou nos OAT (-1Pt à -0,038%); stagnation complète sur les Guilts britanniques. Plus au Sud, les BTP se détendent de -3,5Pts à 1,296%, effaçant le terrain perdu la veille. Le seul fait saillant côté banques centrales, c'est l'interview de Lael Brainard, membre du conseil des gouverneurs de la FED qui estime qu'une trêve sur les tarifs douaniers enverrai un signal très positifs aux marchés et permettrait à l'économie américaine de retrouver un rythme de croissance supérieure à la moyenne au cours des 18 prochains moins (l'Amérique confirmerait l'instauration d'un cycle de croissance éternelle, sans plus jamais la moindre récession). Lael Brainard souligne que confiance des consommateurs demeure très forte, les conditions du marché du travail très favorables et se prononce pour une 'pause' afin d'évaluer l'impact des 3 baisses consécutives depuis juillet.

