Taux : embellie généralisée 72H après le discours de J.Powell

(CercleFinance.com) - Journée assez creuse sur les marchés obligataires européens (la Bourse de Londres étant fermée aujourd'hui pour cause de 'Summer Bank Holiday') mais positive puisque les rendement se détendent sur un large front, de -2,6Pts sur nos OAT et de -2,3Pts sur les Bunds à -0,088% et -0,4400% respectivement.

Plus au Sud, l'embellie est encore plus marquée avec -3,6Pts sur les Bonos espagnols (à 0,2710%) et -3,3Pts sur les BTP italiens (à 0,609%).

Pas de cotations sur les Gilts britanniques naturellement...

Outre Atlantique, les T-Bonds continuent de refléter une confiance retrouvée avec -2,3Pts à 1,289%.

L'intervention de Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole, a pleinement rassuré les marchés quant au risque de resserrement monétaire prématuré de la Fed.

Après avoir évoqué en juillet un possible arrêt de la politique monétaire ultra-accommodante, le président de la Fed a donc apaisé les craintes indiquant ne pas voir, à l'heure actuelle, la nécessité d'interrompre son soutien à l'économie.

Après une absence de 'stats' ce lundi et mardi, le début du mois de septembre (mercredi) s'annonce chargé en publications de statistiques de premier plan.

Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement observés en fin de semaine et les économistes tablent en moyenne sur 800.000 postes créés en août.

Des indicateurs d'activité dans les secteurs manufacturier et des services seront également publiés en fin de semaine. Là encore, les investisseurs attendent des signes montrant que la croissance se maintient à de très hauts niveaux.