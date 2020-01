Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux :embellie générale, le '10 ans' grec bientôt sous 1,00%? Cercle Finance • 29/01/2020 à 18:48









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Belle séance sur les marchés obligataires qui poursuivent le rallye haussier amorcé début janvier. Nos OAT tente d'établir un nouveau plancher avec un rendement retombant de -3Pts vers -0,123%. Les nouvelles ne sont pas mauvaises du côté du moral des ménages français avec un indice en progression de +2Pts à 104 en janvier. Même progression en Allemagne ou le moral passe de 9,7 à 9,9 (mode calcul différent, mais il suffit de supprimer la virgule pour que la comparaison avec la France soit cohérente) et les Bunds varient peu à -0,3800% (-0,5Pt de base). Les regards seront surtout braqués ce soir sur les T-Bonds US qui affichent -2Pts à 1,6200 à quelques heures du communiqué final de la FED : 'Nous n'attendons aucune annonce lors de la prochaine réunion du FOMC. Après trois baisses de taux en 2019, la stabilisation de l'économie américaine à un niveau proche de son potentiel justifie une prolongation de la pause', estime Franck Dixmier, chez AllianzGI. 'Les investisseurs attendent toutefois des éclaircissements sur les mesures d'achats mensuels de Tbills, présentés comme 'techniques', mais qui influent fortement sur les marchés actions et dont la régularité pose désormais question', précise-t-il cependant. Au Sud de l'Europe, ce sont les BTP italiens qui continuent de se mettre en vedette avec -6Pts à 0,96% (-35Pts depuis lundi, suite à la courte victoire de la coalition pro-Bruxelles du weekend dernier). Détente plus symbolique des Bonos espagnols (-1,2Pts à 1,299%) et embellie spectaculaire sur le '10 ans' grec dont le rendement tombe à 1,13% : un plus bas de tous les temps, en-deçà du précédent record de 1,155% du 31 octobre 2019. Et Athènes a placé 2,5 MdsE d'obligations échéance janvier 2035 (maturité 15 ans) assorties d'un rendement de seulement 1,9%... et cette émission se situe au-delà du triomphe puisqu'elle a été sur-souscrite 7,6 fois avec 19MdsE de soumission.

