Taux : embellie contrariée, les Gilts UK dévissent vers 3,8%

(CercleFinance.com) - Enfin une première stabilisation des marchés obligataires après 6 séances de dégradation : le rendement de nos OAT des Bunds se fige vers 2,9800% et 2,4800% (après une détente initiale de -4Pts qui n'a pas 'tenu'.

Les investisseurs avaient pris connaissance dans la matinée d'un recul inattendu de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne au mois d'avril: l'enquête mensuelle s'établit à seulement 4,1 pour le mois en cours, à comparer à 13 en mars et à 28,1 en février.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes confirme ainsi être entré dans une phase de repli, après une période de cinq mois consécutifs de remontée depuis son point bas de -61,9 de septembre dernier.

Les BTP italiens affichent -2Pts à 4,305%, les Bonos -1Pt à 3,50%.



Ils reviennent à parité avec les Treasuries à dix ans US qui se stabilisent autour de 3,587% (-0,5Pts) après la publication d'un recul de -0,8% des mises en chantier de logements.

Le Département du Commerce fait état d'un repli de -8,8% des permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, à 1.413.000 en rythme annualisé en mars, manquant ainsi légèrement le consensus de marché.

Enfin, outre-Manche, les Gilts poursuivent leur dégringolade avec +9Pst de rendement vers 3,7820% : l'objectif des 3,90% (niveau de 'crise' de septembre) se rapproche à grands pas.











