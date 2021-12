Taux :embellie au rendez-vous à la veille du très attendu CPI

(CercleFinance.com) - Si la prudence est de mise en Europe et à wall Street à 24H de la publication du 'CPI' américain (chiffres de l'inflation en novembre), les marchés obligataires retrouvent quelques couleurs avec une nette détente de -5Pts sur les OAT (à -0,004%), de -5,2Pts sur les Bunds à -0,361%.

Les Bonos espagnols et le BTP italiens partagent un même score de -4,5Pts à 0,3710% et 0,988%.

L'embellie est nettement plus modeste sur les T-Bonds avec environ -3Pt sur les T-Bonds à 1,4810%.

Le 'chiffre du jour' concernait les inscriptions au chômage aux Etats-Unis : le total des demandes (du 29/11 au 04/12) s'établit à 184.000 (-45.000 sur la semaine), le plus faible score depuis... 52 ans et 6 mois (1969).

La décrue atteint -43.000 en hebdo, après une petite déception la semaine précédente et +25.000.

Le nombre de chômeurs 'officiels' retombe sous les 2 millions (à 1,992M), ce qui signifie qu'il y a plus de 5 propositions d'emploi non pourvues par chômeur (avec 11 millions de postes non pourvus selon le dernier rapport 'JOLT').

Le second chiffre était un peu secondaire : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,3% en octobre en rythme séquentiel, après une progression de 1,4% en septembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes US se sont accrues de 2,2% en octobre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,22 en octobre 2021, à comparer à un ratio de 1,31 pour la période correspondante un an auparavant.

Le cours du 'Brent' rechute de -1%, de 76$ vers 75,3$ à Londres.

Outre-manche, l'embellie est également au rendez-vous sur les 'Gilts', bien que l'image de Boris Johnson soit écornée par plusieurs révélations... et les restrictions anti-Covid annoncées hier fragilisent encore un peu plus sa position politique au Royaume uni, et vis-à-vis de l'Ecosse.