Taux :embellie à la marge en Europe, détente confirmée aux US

(CercleFinance.com) - Légère embellie sur les marchés obligataires, un peu plus appuyée sur les T-Bonds US (-2Pts à 1,6500%, -10Pts en une semaine) après la publication du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis : elle continue de s'aggraver, passant de -67,8 Mds$ en janvier (révisé de 68,2Mds$ en estimation initiale) à 71,1Mds$ en février, un déficit un peu plus élevé que le consensus. Cette dégradation de 4,8% d'un mois sur l'autre traduit une contraction de 2,6% des exportations américaines, à 187,3 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont diminué que de 0,7%, à 258,3 milliards. Ambiance plus positive en Europe avec la parution des chiffres définitifs des enquêtes PMI (révision à la hausse) sur le secteur tertiaire pour le mois de mars en Europe (enquête IHS Markit). L'indice 'composite' reflétant l'activité globale dans la région est ressorti à 53,2 en version finale le mois dernier, contre 48,8 en février et 52,5 en estimation préliminaire. Le secteur des services de la zone euro a accumulé un certain retard par rapport à la reprise de l'industrie manufacturière au cours des derniers mois, mais les investisseurs espèrent que les signes de stabilisation récemment apparus au sein du secteur se confirmeront, malgré la remontée des infections dans bon nombre de pays du Vieux Continent. Nos OAT (-0,075%) et les Bunds (-0,325%) se détendent de moins de point de base, ce qui équivaut à une quasi stabilité. Outre-Manche, le 'Gilts' se détendent de -2,5Pts vers 0,774% (-10Pts en une semaine). Plus au Sud, les Bonos affichent -1,7Pts vers 0,337%.

