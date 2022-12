Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: échec tentative de rebond matinal, actions recherchées information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 17:50









(CercleFinance.com) - La tentative de rebond des marchés obligataires européens a échoué, peut-être victime d'un retour du 'risk on' sur les actions, avec 2% de hausse sur le CAC40, +1,7% sur le S&P500, un regain de vigueur inattendu qui a pu faire de l'ombre aux bons du Trésor.



Il y a bien eu une 1ère timide embellie initiale de 3Pts sur nos OAT qui n'a pas duré au-delà de 15H30.

La séance s'est achevée sans changement : retour aux score des la veille à 2,835% sur nos OAT et 2,30% sur les Bunds.

Plus au Sud, les BTP italiens se détendent tout de même de -5Pts à 4,42%, les Bonos espagnols de -2Pts à 3,835%.

Outre-Manche : statu-quo à 3,600%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds US qui se détendaient de -6Pts vers 3,625% vers 15H reviennent parfaitement l'équilibre à 3,685%... malgré pas mal de chiffres publiés en fin d'après-midi.



Il y a eu du bon et du moins bon.



Du bon avec la confiance du consommateur américain qui a fortement rebondi (à 108,3 ce mois-ci, contre 101,4 en novembre) pour retrouver ses niveaux d'avril dernier, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée jeudi.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leurs conditions d'activité actuelles a grimpé à 147,2, après 138,3 le mois dernier, tandis que celui de leurs anticipations s'est amélioré à 82,4 contre 76,7.



Du bien moins bon aussi avec les ventes dans l'immobilier ancien qui ont baissé de -7,7% aux Etats-Unis au mois de novembre, a annoncé mercredi la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

La faiblesse du marché immobilier américain ne se dément pas pour le dixième mois consécutif : en rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2021, les reventes de logements s'inscrivent en baisse de 35,4%.



Si le prix médian des biens a continué d'augmenter en progressant de 3,5% à 370.700 dollars, Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, évoque un marché de l'immobilier qui est resté 'figé' au mois de novembre.







