Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : écarts insignifiants sur Bund/OAT, embellie + au Sud Cercle Finance • 20/01/2020 à 19:17









(CercleFinance.com) - Séance insignifiante en l'absence des investisseurs US, en congé ce lundi pour cause de Martin Luther king's Day. Pas de statistiques à se mettre sous la dent mais le FMI a diffusé ses nouvelles prévisions de croissance pour 2020, toutes ses estimations sont revues à la baisse : de +1,4% vers +1,3% dans l'Eurozone (du fait notamment de la dégradation en Allemagne), de +2,1 à +2% aux Etats Unis. Celle de la Chine est également abaissée de +6 à +5,8% et globalement, la croissance mondiale est revue de +3,4% à +3,3% cette année. Pas vraiment de réaction décelable sur nos OAT (-0,6Pt de base à 0,037%), ni sur les Bunds (même écart à -0,22%) mais embellie un peu plus prononcée en périphérie avec -2Pts sur les Bonos espagnols à 0,443% et -3Pts sur les BTP italiens à 0,356%. Seule exception à la règle, les 'Gilts' qui se dégradent de +2Pts à 0,652%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.