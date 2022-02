Taux: divergence Europe/Etats Unis (Gilts UK suivent T-Bond) information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 18:34

(CercleFinance.com) - Les T-Bonds se détendent de 2Pts vers 1,7600% après la publication de l'indice 'ISM' puis du PMI manufacturier (IHS-Markit) aux Etats-Unis.

L'activité du secteur manufacturier selon l'enquête 'ISM' (de l'Institute for Supply Management) ne recule que de -1,2Pts à 57,6 contre 58,8 en décembre (proche du consensus de 57,5).

A noter le spectaculaire hausse de la composante prix payés qui ressort à 76,1 contre 68,2 en décembre.

De son côté, le 'PMI' (IHS-Markit) est légèrement revu à la hausse (à 55,5 contre une estimation flash de 55) mais recule de -2,2Pts par rapport aux 57,7 de décembre.



Les marchés de taux européens évoluent à l'inverse des T-Bonds à 48H de la réunion de la BCE : nos OAT se tendent de +1,5Pts à 0,443% après publication de l'indice des acheteurs PMI IHS Markit du secteur manufacturier français qui s'est inscrit à 55,5 en janvier, en très léger repli par rapport à décembre 2021 (55,6), et continue ainsi de signaler une croissance du secteur en début d'année 2022.



Les croissances de la production et de l'emploi se sont renforcées par rapport à décembre. Le taux d'expansion de la production est toutefois resté inférieur à sa moyenne historique, les pénuries de matières premières et de personnel ayant pesé sur l'activité des fabricants.



Cette journée restera surtout marquée symboliquement par le retour du rendement des 'Bunds' en territoire positif avec +1,5Pt à 0,03% (contre +0,01% la veille et -0,015% ce mardi matin vers 10H).



Dans la zone euro,l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier s'est redressé de 58,0 en décembre 2021 à 58,7 en janvier, affichant son plus haut niveau depuis août dernier, et signale ainsi un rebond de la croissance après avoir affiché un plus bas de dix mois le mois précédent.



Plus au Sud, les Bonos affichent +1Pt à 0,477% et les BTP italiens subissent la plus forte dégradation avec +4Pts à 1,408%.

Les 'Gilts' britanniques font cavalier seul à la hausse avec une légère détente de -1,5Pt à 1,1930%, dans le sillage des T-Bonds US.