Taux : détente sur un large front après un PPI modéré aux US information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 17:55

(CercleFinance.com) - Belle séance sur l'obligataire avec une détente de -5Pts des T-Bonds US vers 3,815% (sur le '10 ans' et de -8Pts sur le '30 ans'), le '2 ans' affiche un repli de seulement -2Pts vers 4,381%.



Les prix à la production aux Etats-Unis n'ont progressé que de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent selon le Département du Travail, au lieu de +0,4% attendu, de même en ce qui concerne le 'PPI Core'(hors alimentation, énergie et services commerciaux).

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en octobre à 8% en données brutes (contre 8,3% attendu) et à +6,7% hors alimentation, énergie et services commerciaux (contre 7,2% attendu).



Autre bonne nouvelle, la production manufacturière dans la région de New York a renoué avec la croissance au mois de novembre, à en croire des chiffres publiés lundi par la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ainsi ressorti à +4,5 contre -9,1 en octobre (contre -5 attendu), en territoire positif pour la première fois depuis le mois de juillet dernier.



Le sous-indice des livraisons a rebondi à 8, contre -0,3 le mois dernier, tandis que celui des stocks s'est amélioré à 16,5 contre 4,6.



La composante de l'emploi est, elle, remontée à 12,2 contre 7,7 le mois précédent, là où celle des prix payés a progressé à 50,5 après 48,6 en octobre.

En Europe, belle détente sur nos OAT avec -6,7Pts vers 2,600% et l'écart est de -5Pts sur les Bunds à 2,105%. Le rendement des BTP italiens chute spectaculairement de -16Pts vers 4,03%, les Bonos espagnols effacent -8Pts à 3,131%.



Il y avait également des chiffres en Europe : ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du taux de chômage en France au sens du BIT (Bureau international du travail) : il est resté quasi stable (-0,1 point) à 7,3% de la population active au troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent.



Ce taux oscille ainsi entre 7,3 et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du troisième trimestre 2021 et de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019).

Autre statistique publiée par l'Insee, les prix à la consommation en France ont augmenté de 6,2% en octobre en variation annuelle, en accélération, donc, après +5,6% en septembre, conformément à l'estimation provisoire dévoilée à la fin du mois dernier.



Cette accélération de l'inflation reflète celle des prix de l'alimentation (+12%), de l'énergie (+19,1%) et des produits manufacturés (+4,2%) tandis que les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1%).



L'inflation sous-jacente s'accentue sur un an, atteignant +5% en octobre, après +4,5% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 7,1% le mois dernier, après +6,2% en septembre.