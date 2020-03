Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente sur les T-Bonds, dégradation sur les BTP/Bonos Cercle Finance • 30/03/2020 à 19:30









(CercleFinance.com) - Ce n'est pas une très bonne séance sur les marchés obligataires qui sont partagés entre aversion pour le risque (hausse des rendements sur les dettes périphériques) et craintes de mauvais chiffres économiques ces prochains jours. La surprise provient de Wall Street : le S&P500 prend +2,2% et le Nasdaq près de +2,7% mais ce la ne pèse pas sur les T-Bons qui enregistrent une belle détente de -11Pts vers 0,632%. Les rendements se détendent également sur les Bunds avec -3Pts à -0,515% (l'inflation ralentit légèrement en Allemagne à +1,4%), marginalement sur nos OAT à -0,07% (-0,6Pts de base. Nette dégradation en revanche plus au Sud avec des 'Bonos' qui se tendent de +5Pts à 0,56% et surtout les BTP italiens avec +14Pts à 1,474%. Journée plus calme sur les Gilts britanniques avec -3,3Pts à 0,33%. Du côté des statistiques, chute spectaculaire de l'indice de confiance en Europe, le comité des 'sages' qui conseille Merkel anticipe un PIB en recul de -2,8% à -5,4% en Allemagne en 2020. Outre Atlantique, les ventes de maisons individuelles en instance aux Etats Unis sont ressorties en hausse de +2,4% (contre +0,5% attendu) mais il pourrait ne s'agir que d'une projection et non de la réalité de terrain. Les indices ISM des directeurs d'achat pour le mois de mars (qui seront publiés dans les jours qui viennent) devraient s'effondrer, à l'image des indices PMI dévoilés la semaine dernière. Le rapport mensuel sur le marché du travail américain - qui sera officialisé vendredi - pourrait quant à lui faire apparaître des destructions d'emplois en mars, une première depuis 2010.

