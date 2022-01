Taux: détente sur les T-Bonds après FED, malgré PIB à +6,9% information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 18:48

(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US avaient pris +9Pts mercredi soir, jusque vers 1,88% peu après le communiqué de la FED mais les avis divergent sur le nombre de hausses de taux que la FED pourrait orchestrer en 2022.



La Fed a confirmé la perspective de futures hausses de taux aux Etats-Unis, ainsi que la réduction de la taille de son 'bilan' mais ne s'est pas engagée sur un 'calendrier'.



La FED a au passage dressé un tableau relativement optimiste de l'économie américaine, et cela est confirmé par la 1ère estimation du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2021: il aurait grimpé de 6,9% d'après la toute première estimation du Département du Commerce.

Un score historique, bien au-delà des +5,5% attendus par le consensus(après +2,3% en 3ème trimestre).



Ce bond provient de la reconstitution des stocks des entreprises (+173,5Mds$ après une baisse de 66,8 de juin à fin septembre), ce qui permet aux Etats-Unis d'afficher au final leur plus forte croissance depuis près de 40 ans (1984 et l'avènement des 'reaganomics').



Les taux longs US se détendent pourtant de façon significative ce soir aux Etats Unis, vers 1,79%, le zénith de fin mars 2021).

Cela paraît contre-intuitif mais les commandes de biens durables reculent en de -0,9% au lieu de -0,6% attendu, mais hors transport (variable très volatile), elles progressent de +0,4%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage se contractent de -30.000 à 260.000, il y avait mi-janvier 1,675.000 allocataires au chômage, soit +51.000 en une semaine.



La stabilité prévaut en revanche en Europe avec des Bunds inchangés à -0,0700%, des OAT qui se détendent à la marge vers 0,3360% (contre 0,3430%).

Plus au Sud, l'embellie est comparable à celle des T-Bonds US avec -2,4Pts pour les Bonos à 0,655% et -6Pts sur les BTP italiens à 1,337% alors que le suspens se poursuit concernant l'élection du nouveau Président italien (en remplacement de Mr Matarella): Mario Draghi pourrait faire acte de candidature et mettre tout le monde d'accord.

Enfin, les 'Gilts' britanniques se dégradent de +1,4Pts à 1,216%.