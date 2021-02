Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente sur dettes coeur, dégradation sur Bonos et BTP Cercle Finance • 17/02/2021 à 18:59









(CercleFinance.com) - La journée restera marqué par le nouveau record de 12 mois sur les T-Bonds US 2030 qui ont vu leur rendement atteindre les 1,33%... avant de rétrograder de -5Pts vers 1,278/1,28%. Les chiffres US du jour étaient certes robustes mais les taux longs US ont culminé juste avant leur publication à 14H30... ils se sont détendus par la suite. Les ventes de détail (baromètre de la consommation) ont fait un bond de +5,9% au mois de janvier (grâce au versement de chèques de 600$ à chaque citoyen en difficulté) alors que le consensus se signale par un 'raté' assez inhabituel avec une anticipation de seulement +1%. En ce qui concerne le 'CPI' (indice des prix à la consommation), la hausse atteint +1,3% en janvier (au lieu de +0,4% anticipé) et le 'core rate' (hors alimentation + énergie) enregistre également une spectaculaire dérive de +1,2% (au lieu des +0,2% attendus... là encore, le consensus est passé complètement au travers). Les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,6% en décembre, selon le Département du Commerce, hausse globalement conforme à ce que les économistes attendaient. Enfin, la production industrielle est ressortie en hausse de +0,9% au lieu de +0,5% (après une augmentation de 1,3% en décembre). Le taux d'utilisation des capacités de production est monté à 75,6% après 74,9% en décembre, en ligne avec les attentes. Les investisseurs seront d'autant plus attentifs, dans la soirée, à la parution des dernières 'minutes' de la Fed, qui permettront de savoir où en est la réflexion de la banque centrale sur sa politique monétaire... et quel est son niveau de 'complaisance' par rapport à l'inflation. Pour le patron de la Fed, seule une amélioration notable du marché de l'emploi -et un comblement de l'écart entre la majorité 'blanche' et les 'minorités'- pourrait justifier de resserrer la politique monétaire. Jerome Powell considère pour l'heure qu'il faudra 'plusieurs années' à l'économie américaine pour retrouver une situation de plein emploi. Côté Europe, nos OAT semblent avoir trouvé un niveau de soutien après le test des -0,09% (-0,105% la veille): elles se détendent de -2,5Pts vers -0,13% Légère détente en Allemagne également à -0,37% contre -0,344% mais légère dégradation sur les Bonos, avec +1Pt vers 0,285% et sur les BTP italiens, avec +1,5Pt vers 0,585%. Outre Manche, les Gilts se stabilisent vers 0,575%... après avoir vu leur rémunération flamber jusque vers 0,6436%.

