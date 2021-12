Taux: détente (risk-off) malgré forte inflation en Eurozone information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 19:17

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La vague de 'risk-off' qui a marqué cette séance des '4 sorcière' qui s'est terminée pratiquement au plus bas pour les indices européens a bénéficié aux marchés obligataires.



Wall Street lâchait -1% vers 18H, ce qui s'est accompagné d'une détente du rendement des T-Bonds : -4Pts vers 1,3730%.

Le bilan s'avère plus lourd encore pour le CAC40 (-1,3%) et nos OAT repassent sous 'zéro' avec -4Pts également à -0,031%.BTP italiens font encore mieux avec -6Pts à 0,911%, les Bonos espagnols effacent -5,7Pts à 0,334%.

Les Bunds s'améliorent également, avec -3,7Pts à -0,382% alors que l'indice IFO, le baromètre du climat des affaires en Allemagne décline de 96,6 points en novembre vers 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la hausse des prix à la production pour les produits industriels en Allemagne a accéléré à +19,2% en novembre 2021, atteignant ainsi son rythme annuel le plus rapide depuis novembre 1951 (+20,6%), selon les données de Destatis.



Plus globalement, l'inflation a été confirmée à +4,9% en zone Euro en novembre (+4,1% en octobre), avec des disparité notables entre l'Allemagne (+5,1%), les pays Bas (+5,2%), la Belgique (+5,6%) puis la Suisse (+1,5%), le Portugal (+2,6%) et la France (+2,8%).



Beaucoup d'opérateurs -qui se fient à la BCE et à l'anticipation d'une décrue des prix en 2022- se demandent si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise.

Aucun indicateur majeur n'était attendu du côté des Etats Unis aujourd'hui, les taux ont donc poursuivi leur détente amorcée vendredi dernier jusque vers 1,3720% (et 1,387% ce soir), et qui représente -10Pts sur la semaine écoulée.

Les Gilts font un cavalier seul à la baisse avec des rendements qui se dégradent légèrement, de +0,5% sur le '10 ans' à 0,764%.