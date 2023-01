Taux: détente presque partout, sauf UK (inflation à 10,5%) information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Très belle journée sur l'obligataire : les anticipations les plus optimistes semblent se concrétiser sur le front de l'inflation.

Selon les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro, le taux d'inflation annuel ralentit de -0,9% à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi quant à lui à 10,4% en décembre 2022, contre 11,1% le mois précédent, avec le taux le plus faible observé en Espagne (5,5%) et le plus élevé, en Hongrie (25%).



En Europe comme aux Etats Unis, les hausses de taux semblent commencer à produire leurs effets (mais la clémence du climat aide beaucoup en Europe) et cela se présente même tellement bien que la Bank of Japan renonce à combattre l'inflation (+4% au Japon).

Elle laissé -à la surprise générale- sa politique monétaire inchangée, espérant peut-être que les efforts conjugués de la FED et de la BCE suffiront à tempérer la hausse mondiale des prix, sans avoir à lever le petit doigt.



Cette séance se solde par une nouvelle forte détente de -12Pts sur nos OAT à 2,417%, de -10Pts sur les Bunds à 1,9880%.

Plus au Sud, les Bonos espagnols effacent -11Pts à 2,952% et les BTP italiens effacent plus de -14Pts à 3,75%.

Les 'Gilts' détonnent une nouvelle fois dans le concert haussier avec une dégradation de +2Pts vers 3,345% alors que l'inflation reste à 2 chiffres au Royaume Uni (10,5%... les 11% ne sont toutefois pas atteints).



Embellie côté US avec des T-Bonds à -10,5Pts vers 3,4200%, en réaction au ralentissement des prix à la production : -0,5% en décembre par rapport au mois précédent, mais l'inflation 'core' a augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux (c'est conforme au consensus).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 6,2% en données brutes et à 4,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 7,3% et 4,9% observés au mois de novembre.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont chuté davantage que prévu en décembre 2022, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules, équipements et stations services), les ventes de détail américaines se sont contractées de 0,7%.

Après une baisse de 0,6% en novembre 2022, la production industrielle américaine a encore reculé le mois dernier, de 0,7%, selon la Réserve fédérale, une baisse bien plus forte que celle attendue en moyenne par les économistes.

Dans le détail, la production manufacturière s'est contractée de -1,3% et celle des activités extractives de 0,9%, alors que celle des 'utilities' a bondi de 3,8%, les températures froides ayant stimulé la demande de chauffage.

La production augmente néanmoins de 1,6% par rapport à son niveau de l'année précédente, la part de l'énergie (gaz et pétrole) est fondamentale.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,6 point à 78,8%, niveau inférieur de 0,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2021)