Taux : détente par aversion au risque, malgré mesures FED/BCE

(CercleFinance.com) - Un calme relatif revient sur les marchés obligataires européens avec des écarts positifs mais plutôt modérés, nos OAT se détendent d'environ -5Pts de base à 0,07% (même niveau qu'à la mi-janvier), les Bunds de -8Pts à -0,39%. Plus au Sud, la détente se poursuit également sur les BTP italiens avec -10Pts à 1,52%, les 'Bonos' affichant une quasi-stagnation autour de 0,75%. Outre-Atlantique, les T-Bonds US (2030) bénéficient d'un 'flight to safety' qui fait chuter leur rendement de -17Pts, de 0,93% vers 0,77%. Alors que Wall Street chutait de près de -5% en début d'après-midi, le T-Bond affichait jusqu'à 0,69% (presque -30Pts de base): la sérénité est encore loin de revenir sur les 'corpororate', même si la FED annonce des mesures spectaculaires: 1.000Md$ de 'repo' quotidien et accélération de son programme de rachats d'actifs à 625Mds$ par semaine, soit 2.600Mds$ par mois, sans horizon de temps. Pas de quoi dissiper la crainte de lendemains qui déchantent: James Bullard, le patron de la FED de Saint Louis (Missouri), évoquait un taux de chômage explosant à 30% au printemps et un PIB amputé de -50% (prévision bien plus pessimiste que Morgan Stanley avec -30%). Mais les scénarios catastrophe pourraient être grandement relativisés si Donald Trump parvenait à faire passer un 'package' de soutien aux citoyens et aux entreprises de 2.000 + 2.000Mds$ (4.000 en tout), sans oublier les 1.000Md$ de 'repo' quotidien de la FED et ses 1.000Mds$ d'achat d'actifs en mode 'QE no limit'. Le Congrès a déçu ce weekend en n'adoptant pas le 'package' de la Maison Blanche... mais les parlementaires débattent davantage sur la répartition de l'argent que sur le principe ou le montant, donc ce n'est qu'une question d'heures ou de jours avant une adoption, sinon, ce serait une immense déception. Côté Europe, le 'chiffre du jour' c'était 'moins pire que prévu' : l'indice de confiance du consommateur n'a chuté 'que' de -5 points à -11,6 dans l'Eurozone, alors que le consensus de Reuters, l'anticipait à -14,2. La publication, cette semaine, des premières statistiques pour le mois de mars en Europe et aux États-Unis devrait permettre une première évaluation de l'impact de l'épidémie sur l'activité mondiale. L'Eurogroupe va se réunir en téléconférence afin d'élaborer une stratégie commune de sortie de crise et discuter de l'opportunité d'émettre des 'coronabonds', des emprunts obligataires à l'échelle de la zone euro, ce que l'Allemagne a toujours refusé considérant que cela revenait à mutualiser les pertes des pays les moins bien gérés.

