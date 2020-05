Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente ou consolidation des gains, opérateurs sereins Cercle Finance • 20/05/2020 à 19:28









(CercleFinance.com) - Une expression résume cette séance du 20 mai: 'appétit pour le risque'. Voilà encore une de ces journées parfaites, presque magique où tous les actifs financiers grimpent, voire s'envolent pour certains, comme le Nasdaq-100 qui flambe de +2,2% vers 9.498 et se retrouve à 2.5% de son record absolu du 19/02 : il vient de gagner +2.770Pts en moins de 2 mois (plancher à 6.773 le 23 mars) et les petits porteurs se rue par centaines de milliers sur Intel (+4%), Apple (+2%)... la spirale haussière semble sans fin. Les T-Bonds sont également plébiscités : leur rendement se détend de -2Pts à 0,692% (après -4Pts la veille) et cette 'confiance' se retrouve également -et dans les mêmes ordres de grandeur- sur le vieux Continent avec des Bunds à -0,475% (contre -0,465% la veille), des OAT à -0,04% contre -0,02%. Le 'spread' se réduit encore avec les Bunds allemands (-1Pt de base à +43Pts environ). Plus au Sud, les BTP italiens se stabilisent 1,632%, tout comme les Bonos Espagnol à 0,713% contre 0,717%. Stabilité complète également sur les Gilts britanniques à 0,228%, les investisseurs ne se laissant pas impression par une petite remontée des tensions verbales en provenance de l'UR qui voit un 'mauvais signe' dans l'absence d'avancées des négociations sur le Brexit. Ce mercredi, les 'stats' s'avèrent peu nombreuses: le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3% en avril, contre 0,7% en mars, d'après Eurostat qui avait annoncé un taux de 0,4% en estimation rapide pour avril à la fin du mois dernier. En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,67 points de pourcentage), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie (+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp).

