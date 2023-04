Taux: détente le matin, tension l'après-midi à 24H du PIB US information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 19:09

(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps sur les marchés obligataires : phase de digestion des gains de la veille (une embellie dont les causes étaient demeurées floues) puis amorce d'une dégradation à partir de la mi-journée.



Les OAT repassent en quelques heures de 2,89% à 2,975% (+2,5Pts) et les Bunds de 2,3100% à 2,41% (+3,2Pts de base).

Les 'Gilts' réalisent une nouvelle fois la pire performance du jour en passant de 3,65% à 3,782% en cette fin d'après-midi, soit 8,5Pts de base en plus.

Outre-Atlantique, les T-Bonds voient leur rendement remonter de +6Pts vers 3,4580% après la publication des commandes de biens durables US du mois de mars : elles ressortent en hausse de +3,2% au lieu de +0,5 à +0,7% anticipé, les commandes d'aéronautique grimpent de plus de 10%.

Si on les retranche, les commandes 'hors transport' ne progressent que de +0,3%.

Le déficit commercial US se contracte de -8,1% à 84,6Mds en mars grâce à la hausse des exportations de matériel militaire.

Après la 11ème hausse de taux attendue le 3 mai (5,00/5,25%), les anticipations pour le mois de juin (FOMC de la mi-juin) voient la FED maintenir les taux à 5,25% (70%), les monter à 5,5% (20%)... et 10% anticipent déjà une baisse.

Il faudrait pour cela que les chiffres préliminaires du PIB qui seront publiés demain soient désastreux et que le chômage remonte en flèche dans 10 jours ('NFP' publié ce 5 mai).



Il y a avait un chiffre concernant l'emploi en France ce mercredi : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 1,3 % en France métropolitaine (-35 600) ce trimestre et de 5,8 % sur un an selon Dares.



Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A,B,C est en repli de 0,4 % ce trimestre (-19 000) et de 3,0 % sur un an.