Taux: détente initiale effacée, prudence avant 'minutes' FED information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 18:56

(CercleFinance.com) - Les écarts observés ce mercredi ne sont pas très significatifs mais pourraient le devenir après 20H et la publication des 'minutes' (résumé des délibérations du dernier FOMC) de la FED.



En attendant, le rendement des T-Bonds 2032 se stabilise vers 2,76% après une détente initiale vers 2,71%.

Même quasi stagnation en Europe où nos OAT ont fini à 1,49%, les Bunds se dégradent de +1Pt à 0,96%.

Trajectoire inverse pour les Bonos qui se détendent de -2Pts à 2,0640% et les BTP qui effacent -2,5Pts vers 2,947%.



En ce qui concerne la politique monétaire US, James Bullard reste favorable au recours à une hausse de +75Pts de base pour marquer les esprits car le rythme des 50Pts d'ici la fin de l'été est déjà 'pricé'.



Christine Lagarde s'est engagé sur un calendrier en matière de gestion des taux, affirmant qu'il n'y aura plus de taux négatifs (les prises en pension spéciales sont à -50Pts de base) d'ici la fin de l'été (ce qui induit 2 fois +25Pts avant la fin septembre).



Mais certains intervenants se demandent désormais si le cycle de resserrement monétaire ne pourrait pas être freiné par l'affaiblissement de l'économie mondiale, qui se matérialise de plus en plus dans les derniers indicateurs: le chemin de crète entre le 'trop' et le 'trop peu' devient très étroit pour les banques centrales.

Les 'minutes' de la FED publiées ce soir à 20H permettront peut-être de cerner quel degré d'agressivité ses membres sont prêts à employer pour juguler l'inflation.



Sur le front macro-économique, les commandes de biens durables ont progressé de 0,4% aux Etats-Unis le mois dernier (après 0,6% en mars), selon le Département du Commerce, une hausse inférieure au consensus.



En excluant le secteur des transports, aux variations considérées comme particulièrement erratiques, les commandes de biens durables américaines se sont modestement accrues de 0,3% en avril, une augmentation là aussi moins forte que celle espérée par les économiste.

Pas de réactions à ce chiffre comme en témoigne la stagnation des T-Bonds.