Taux : détente généralisée sauf sur GiltsUK après réunion BoE

(CercleFinance.com) - Embellie sensible sur les marchés obligataires après 2 séances de consolidation sans intensité: les T-Bonds US se détendent de -3,5Pts à 0,698%. Les écarts sont comparables en Europe avec -3Pts sur nos OAT à -0,075% et -2Pts sur les Bunds à -0,445%. Plus au Sud, l'appétit pour le risque a favorisé les 'Bonos' espagnols avec -5Pts à 0,515% et les BTP italiens avec -3Pts à 1,345%. Le marché obligataire US continue de miser sur un soutien indéfectible de la FED et des taux zéro durant au minimum 24 mois: le 'bilan' de la FED vient de battre un nouveau record ce jeudi à 7.170MdsE. Côté chiffres US : l'indicateur avancé du Conference Board repasse dans le vert pour la 1ère fois depuis 3 mois. Il s'affiche en hausse de +2,8% à 99,8 en mai après de sévères baisses en avril (-6,1%) et mars (-7,5%). Bonne surprise également avec le 'Philly FED' (activité manufacturière dans la région de Philadelphie) qui rebondit spectaculairement de -44,1 vers +27,5 sur le mois en cours, contre -44,1 au précédent, marquant ainsi une reprise de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Le consensus n'en attendait pas tant : il ne visait qu'un indice à -23 ! L'indice est ainsi positif pour la première fois depuis février et le début de la crise du coronavirus. Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage ont légèrement déçu à 14H30: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.508.000 nouveaux inscrits, à comparer à 1.566.000 la semaine précédente (contre 1.542.000 en estimation initiale). Le consensus des économistes tablait en effet sur un net recul, vers 1,3 million d'inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a une nouvelle fois reculé, pour atteindre 1.773.500, en baisse de 234.500 en l'espace d'une semaine. Une consolidation se dessine sur les Gilts britanniques (+3,6Pts de base à 0,227%) alors que la Banque d'Angleterre a maintenu inchangé ce jeudi ses taux d'intérêt (ajoutant qu'il n'est pas question de passer aux taux négatifs) mais annonce l'extension de son programme d'achat d'emprunts d'Etat (+150Mds£).

