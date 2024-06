Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : détente généralisée, des 'stats' plutôt sages aident information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Entame de semaine positive de part et d'autre de l'Atlantique, le sentiment positif étant conforté par la publication de plusieurs indicateurs économiques 'rassurants' (écartant tout risque de surchauffe en réalité).

Ainsi, le taux d'inflation annuel de lazone euros'est établi à 2,6% (comme prévu) en mai 2024, contre 2,4% en avril.

Un an auparavant, il était de 6,1%, fait savoirEurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, le moral des investisseurs allemands ne s'est que très légèrement amélioré au mois de juin, alors que les économistes attendaient une hausse plus franche, montre l'enquête mensuelle de l'institut ZEW publiée mardi.



L'indice s'est établi à 47,5 points ce mois-ci, en hausse de 0,4 point par rapport aux 47,1 de mai, là où les analystes de BofA le voyaient monter à 50.



Sur nos marchés obligataires, la détente était à l'ordre du jour et de surcroît, l'écart de rendement entre les OAT françaises à dix ans (3,12% soit -4,5Pts) et du taux de référence allemand (2,3915% soit -1,7Pt) se contacte de -4Pts pour revenir à environ +70Pts contre plus de 80Pts vendredi dernier.



La suite de la séance a été animée par plusieurs indicateurs américains, dont les ventes de détail : après avoir reculé de 0,2% en avril par rapport au mois précédent (chiffre révisé d'une stagnation annoncée initialement), elles se sont accrues de 0,1% en rythme séquentiel en mai, selon le Département du Commerce.

Embellie également sur les 'Gilts' avec -3,5Pts vers 4,0850%.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines se sont néanmoins tassées de 0,1% le mois dernier, après une diminution de même ampleur en avril.

Les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis (-0,9%) confirment qu'aucun redressement marqué de l'activité ne se profile dans le secteur manufacturier.





Le rendement du 10 ans américain se détend de -3,58Pt vers 4,2420% dans un contexte de chiffres US un peu plus faibles que prévus.



Le dollar évolue dans d'étroites limites (autour de 1,0740/E) malgré les incertitudes politiques qui ont surgi en France et qui affaiblissent la Monnaie Unique.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.