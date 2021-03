Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente généralisée à la veille conf' de presse BCE. Cercle Finance • 10/03/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - Petite embellie sur les marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique après le 'CPI' américain. Nos OAT effacent 1Pt de rendement à -0,07%, les Bunds -1,5Pt à -0,33%, les Bonos espagnols -2,5Pts à 0,347% et les BTP italiens -3Pts à 0,668%... un bel étagement qui illustre parfaitement une logique 'risk-on' sur les Bons du Trésor libellés en Euro. Les spécialistes se montrent relativement confiants sur le maintien d'un ton accommodante de Christine Lagarde lors de son face à face avec la presse en conclusion du FOMC de la BCE demain. La tendance est longtemps restée hésitante sur les T-Bonds US qui finissent par se détendre de -2Pts symboliques vers 1,523% alors qu'ils avaient peu réagi à 14H30, lors de la publication des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément au consensus et les prix en donnée 'core' (hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles) demeurent très sages, à +0,1%. Par rapport à février 2020, l'indice des prix a augmenté de 1,7% en brut (contre +1,4% en janvier) et de 1,3% hors éléments volatils... les 2% sont encore loin, mais pour combien de temps avec un pétrole à 66$ et des prix de l'acier qui ont doublé en 1 an ?

