Taux : détente générale, records absolus en Italie et Grèce

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont progressé à l'unisson de part et d'autre de l'Atlantique, mettant fin à une divergence qui se propageait depuis la mi-septembre. Nos OAT se détendent de -1,5Pts pour un nouveau plancher automnal à -0,300% et les Bunds ont effacé -1,7Pt à -0,5600% (toujours environ 25Pts de 'spread' entre Paris et Francfort). A noter en Allemagne la publication d'un bien mauvais indice 'ZEW' du sentiment des investisseurs germaniques : le baromètre mensuel ressort à 56,1 contre 77,4 en septembre (le consensus tablait sur un léger repli à 74 : ceci a contribué au recul de plus de 0,9% de la bourse de Francfort). Plus a Sud, nouveau record absolu à la fois sur les BTP à Milan (-2Pts à 0,656%) et sur le 10 ans grec à 0,75% (soit -6,4Pts) qui affiche moins de 10Pts de rendement de plus que le '10 ans' italien. La dette grecque est désormais aussi peu rémunératrice que le '10 ans US' qui se détend de -4Pts ce mardi, à 0,735% L'inflation reste modérée aux Etats Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent (même score pour l'inflation 'core'), d'après le Département du Travail, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne. Par rapport à septembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en brut et de 1,7% hors éléments volatils. La nette détente des taux US semble plutôt liée au sentiment que la victoire anticipée de Joe Biden sera suffisamment nette pour ne pas être contestée... une incertitude dont les marchés se passent volontiers.

