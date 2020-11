Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente générale, record de clôture pour le BTP à 0,6% Cercle Finance • 17/11/2020 à 19:25









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires finissent globalement positifs ce mardi, pas de façon spectaculaire mais les BTP italiens inscrivent néanmoins un nouveau record historique de clôture avec un rendement tombé de -1,5Pts de 0,615 à 0,599% (le -bref- record absolu intraday reste de 0,572% et remonte à la fameuse séance du 9/11). Les Bonos espagnols flirtent également avec des plus bas absolus à 0,744% (-2,5Pts de base) tandis que nos OAT se détendent de -2Pts de base à -0,333%. Ecart comparable sur les Bunds avec -1,8Pt à -0,564%. Outre-Atlantique, les T-Bonds connaissent une embellie (-3,5Pts de base à 0,8710%) après la publication de statistiques US en demi-teinte (plutôt décevantes en ce qui concerne la consommation) et une intervention de R.Bostic de la FED qui a de quoi rassurer les marchés sur le maintien d'un soutien monétaire sans faille d'ici l'été 2021. Par ailleurs, le chapitre de la pandémie de Covid est loin d'être clos: les nouvelles hospitalisations (70.000 lundi aux Etats Unis) battent des records et des mesures de confinement de plus en plus strictes sont prises dans les grandes métropoles de Californie où la vie nocturne n'est plus qu'un souvenir, New York pourrait également se reconfiner. La mise en place de nouvelles restrictions risquent de perturber le rush sur les soldes ('black friday') au lendemain de Thanksgiving'. Sur le plan macroéconomique, les ventes de détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une progression un peu plus forte de +0,5% (après une solide hausse de 1,6% en septembre). En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,2% en octobre (après +1,2% le mois précédent). Raphaël Bostic, le patron de la FED d'Atlanta, constate que la reprise s'essouffle aux Etats Unis et que les zones où l'activité se dégrade ont besoin d'un soutien : il prône la poursuite des 'programmes d'urgence' de la FED. Il affirme lui aussi sa foi dans l'efficacité d'un vaccin qui permettra de tourner la page du Covid d'ici l'été 2021. Plus tard dans l'après-midi, la BCE reconnaissait elle aussi que l'activité économique va rester perturbée par le Covid-19 d'ici l'été 2021... mais elle s'est déjà engagée à soutenir nos économies aussi longtemps que nécessaire.

