Taux : détente en zone Euro, les T-Bonds US un peu délaissés

(CercleFinance.com) - Séance plutôt calme sur le marché obligataire pour l'entame d'une semaine très chargée, avec 3 réunions de banques centrales.



Cela commence demain avec la BOJ qui devrait maintenir les taux réels en négatif... mais il n'est pas impossible qu'elle annonce un changement potentiel de la politique de contrôle de la courbe des taux (ce qui permettrrait aux taux longs d'aller au-delà de 0,75%, et peut-être des 1%.



Ce mercredi ce sera au tour de Réserve fédérale américaine de confirmer ou non la fin du cycle de resserrement monétaire (verdict mercredi à 20H).



Un large consensus table sur une 'pause' (comme la BCE) au regard du ralentissement confirmé de l'inflation (malgré des niveaux de consommation très élévés et un marché du travail très résilient).

Les T-Bonds évoluent ce soir autour des 4,885% (+4Pts) après avoir franchi les 5% la semaine dernière, un niveau inexploré depuis 2007 : pas de chiffres 'macro' pour expliquer cette dégradation mais retour du 'risk-on' sur les actions avec +1,5% sur le Dow Jones et +1% sur le S&P500 avec peu d'évolutions -et pas d'aggravation- sur le front géopolitique ce weekend.



Les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi seront également surveillées de près par les marchés alors que les 'Gilts' flirtent dangereusement avec les 5%.

Les 'Gilts'se dégradent de +6Pts à 4,605% et nos bons du Trésor libéllés en Euro s'en tirent beaucoup mieux.

Le Bund allemand campe autour des 2,8250% (-1) et l'OAT se détend de -2Pts vers 3,437% (-2Pt).

A noter une nette détente des BTP italiens avec -7Pts vers 4,738%.



L'agenda macroéconomique du jour inclait les premières estimations de la croissance économique en Allemagne : son PIB accuse un repli de -0,1% au T3 (données CVS-CJO de Destatis) et le taux d'inflation annuel s'établit à +3,8% en octobre 2023, soit son niveau le plus bas depuis août 2021 (+3,8% également) mais en baisse par rapport à 4,5% en septembre, selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de statistiques.



Destatis indique également que les prix à la consommation devraient rester inchangés par rapport à septembre.

En ce qui concerne l'Espagne, l'inflation ressort à +3,5% en octobre.





