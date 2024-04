Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : détente en Europe, hausse aux US, Or/argent au zénith information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 19:56









(CercleFinance.com) - Une timide décrue des taux s'amorce ce soir en Europe: la situation s'est décantée sur le tard... et plusieurs heures après la publication de données sur l'inflation en Europe et l'activité anticipée (PMI) aux Etats Unis.

Nos OAT et les Bunds -longtemps figés sur leurs niveaux de mardi (2,925% et 2,41%) ont fini par effacer 2Pts à 2,905% et -3Pts à 2,380% sur les Bunds, les BTP italiens demeurant inchangés à 3,8020%.

Les intervenants de marché n'ont pas réagi à la publication des premiers chiffres des prix à la consommation dans la zone euro au titre du mois de mars (estimation en léger repli, vers 2,4% en mars, après 2,6% en rythme annuel pour l'indice d'inflation de base)... la détente se matérialisant après 17H.



A l'inverse les T-Bond US se tendent de +4Pt vers 4,3700% après un test des 4,4100% en séance... ce qui correspond toutefois à la pire marque en clôture observée depuis le 28/11/2023.

La lourdeur est encore plus flagrante sur le '30 ans' qui se tend de +6Pts vers 4,522%... mais le '2 ans' surprend avec -3Pts à 4,688%.



La croissance a légèrement ralentie dans le secteur privé américain au mois de mars : l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 52,1 en donnée définitive, contre 52,2 en estimation 'flash' et après 52,5 en février



S&P Global précise que si la production manufacturière s'est accrue à son rythme le plus rapide en près de deux ans, la croissance de l'activité des services s'est atténuée avec un indice PMI passé de 52,3 à 51,7 d'un mois sur l'autre.

Cela va 'dans le bon sens' en quelque sorte car les banques centrales ont bien spécifié récemment que leurs décisions futures dépendraient des indicateurs économiques et qu'elles ont encore besoin d'être rassurées sur le devenir de l'inflation en général et des tensions salariales en particulier.



L'envolée hier des prix pétroliers (86$ sur le NYMEX, record annuel) prouve que les incertitudes géopolitique ainsi que celles concernant l'inflation peuvent encore être source de volatilité et faire ressurgir des doutes sur le calendrier des baisses de taux.



Un nouvel épisode de tensions entre Israël et l'Iran ce weekend continue de faire grimper les cours du pétrole (suite à des frappes menées par Tsahal sur le consulat d'Iran à Damas en Syrie).



Dans le même registre (tensions géopolitiques), l'once d'or vient de franchir le cap des 2.300$ (record absolu), soit +10% depuis le franchissement de son précédent record à 2.070$... et l'argent établi un nouveau record annuel à 26,85$







