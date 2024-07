Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: détente dans l'Eurozone, T-Bonds 10 & 2 ans contrastés information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 18:48









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Pas de chiffres 'macro', pas de chiffres en Europe (juste la Chine qui voit son PIB ralentir vers 4,7%) mais la tendance favorable de vendredi se poursuit en Europe: l'évolution satisfaisante de l'inflation, aux Etats-Unis comme en Europe, a rassuré les marchés obligataires la semaine passée, en ouvrant la voie à de possibles mesures d'assouplissement monétaire d'ici à la fin de l'année (2 à 3 aux Etats Unis, 2 en Europe).



En France, le taux de l'OAT à 10 ans évolue désormais autour des 3,11% tandis qu'outre-Rhin, son équivalent allemand est à 2,47%, les BTP italiens effacent -3Pts vers 3,75%

Aux Etats-Unis, les T-Bonds US affichent 4,202% de rendement (+2,5pts de base) mais le '2 ans' se détend de -2,5Pts vers 4,435%.

Outre-manche, les 'Gilts' entament mal la semaine avec +3,63Pts de base vers 4,148% et retrouvent leurs niveaux du 9 juillet.



Les banques centrales seront encore à l'honneur cette semaine avec la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), sa dernière avant la pause estivale.



Les investisseurs devraient surtout chercher, à l'occasion, à obtenir de nouvelles indications concernant la possibilité d'une nouvelle baisse de taux en septembre.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.