Taux: détente bienvenue, parfois spectaculaire sur les Gilts information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 19:49

(CercleFinance.com) - Les détenteurs de bons du Trésor respirent beaucoup mieux ce mercredi soir avec une nette détente des OAT, des Bunds, des BTP italiens (jusqu'à -15Pts de base, c'est spectaculaire, et jusqu'à -20,5Pts sur les Gilts britanniques) qui étaient venus 'soulever' lundi les résistances (les pires niveaux) testées fin février début mars et plus revus depuis fin 2011.



Les investisseurs ont le sentiment que l'horizon d'une amorce de détente du loyer de l'argent semble s'éloigner alors que la FED en est venue à exclure une récession fin 2023, constatant la résilience de l'activité et du marché du travail.

S'ajoute à cela une remontée du prix des carburants (au plus haut depuis 1 an aux Etats Unis) et des salaires.



Après une légère détente de taux survenue la veille, la crainte de les voir rebondir et franchir de nouveaux sommets n'était pas complètement écartée ce mercredi avec la publication des PMI de part et d'autre de l'Atlantique, lesquels auraient pu témoigner d'une activité soutenue cet été (beaucoup de commande aéronautiques, saison touristique très dynamique, boom de l'intelligence artificielle, etc.).



Mais les PMI du jour sont venus rassurer tout le monde... et occasionnent une détente des taux salutaire.

Déceptions concernant le 'PMI' (indicateurs avancés d'activité) des 'services' aux Etats Unis qui se replie vers 51 au lieu des 52,5 attendu : les T-Bonds en profitent pour effacer -13Pts à 4,2000%.

Pas de réaction à la publication d'une hausse de +4,4% des ventes de maisons neuves aux USA, avec 714.000 transactions en rythme annuel, mieux que les 704.000 attendus.



Les PMI ressortent bien pires que prévu en zone euro : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans l'Eurozone s'est replié de 48,6 en juillet vers 47 en août , soit son plus faible niveau depuis novembre 2020, et même depuis avril 2013 abstraction faite des mois de pandémie (c'est le troisième mois consécutif de contraction).



L'industrie a également légèrement ralenti en août, l'activité des services a diminué pour la première fois depuis décembre 2022.



En ce qui concerne la France, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale est resté stable entre juillet et août, à 46,6, mais cela reste un 'plus bas' de 32 mois et témoigne d'une forte contraction de l'activité dans le secteur privé français.



Le secteur des services a reculé pour le troisième mois consécutif, à un plus bas depuis 30 mois à 46,7 (contre 47,1 en juillet). La production manufacturière a en revanche rebondi de 44 à 45,8 : il s'agit d'un plus haut depuis cinq mois.

S&P Global note que les entreprises ont renforcé leurs effectifs en août, mais mais avec un taux de création de postes au plus bas depuis janvier 2021.

Ces chiffres font refluer de -15Pts le rendement des OAT vers 3,035%, de -14,5Pts sur les Bunds 2,5100% puis de -14Pts sur les BTP italiens à 4,15%.



Mais les vedettes du jours, une fois n'est pas coutume, ce sont les Gilts qui se distinguent avec une détente de -20,5Pts de base à 4,500%, la plus forte embellie observée depuis les 12/13 juillet dernier.