Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: détente aux US, embellie sur les Gilts, prudence en UE information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 18:43









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires affichent une nouvelle divergence de trajectoire en ce mercredi puisque les T-Bonds se détendent de 1,765% vers 1,7500% après la publication d'une chute spectaculaire des créations d'emplois dans le secteur privé au mois de janvier.

L'enquête mensuelle du cabinet ADP fait apparaître 301.000 destructions d'emploi, aux antipodes du consensus qui tablait sur 207.000 créations en janvier.



ADP révise également à la baisse de -31.000 les créations estimées au mois de décembre, de 807.000 à 776.000.



Ce n'est pas de très bon augure avant le 'NFP' qui sera publié vendredi.



En Europe, la prudence continue de prévaloir à moins de 24H de la conférence de presse de Christine Lagarde, dans la foulée du communiqué de la BCE.



Elle pourrait durcir le ton au lendemain de la publication des pires chiffres d'inflation en zone eurodepuis la fin des années 80 (et 1996 en Italie) avec +5,1% pour le mois de janvier (au lieu d'une décélération vers 4,5% attendue).



Pour tenter de se rassurer, l'inflation 'Core' (hors énergie qui affiche +28,6% sur 1 an) se modère un peu, de +2,7% à +2,5% dans l'UE.

En attendant, les Bunds continuent de se dégrader à +0,045%, nos OAT affichent également +1Pt à 0,458% et Bonos espagnols prennent +1Pt à 0,487%.



Les BTP italiens subissent la plus forte dégradation avec +2Pts à 1,428% (après un 'pic' à 1,455%, vu les chiffre d'inflation record, avec un score de 4,8%).

Les 'Gilts' britanniques confirment leur inflexion : après une légère embellie la veille, la décrue des rendements s'accélère avec -5Pts de base à 1,255%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.