Taux : détente au Sud de l'Europe, stabilité aux US et UK

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont évolué en ordre dispersé en Europe ce jeudi : la rafale de chiffres détaillés publiés ce matin n'a guère impacté les niveaux des cours mais les choses ont commencé à bouger à partir de 14H30 avec les chiffres US.



Nos OAT sont passées de 2,9040 à 2,8500% en 1 heure : au final elles effacent -4,6Pts à 2,864%, les Bunds -4Pts à 2,36% et les Gilts britanniques restent inchangés à 4,057%.

En revanche, une très nette détente s'est matérialisée sur les BTP italiens avec un spectaculaire -13Pts à 3,7030%, les Bonos espagnols effaçant -7,5Pts à 3,3180%.

Les publications d'indices 'macro' avaient débuté ce matin avec l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France : il s'est redressé de 48,1 en février à 48,3 en mars, signalant la plus faible baisse de l'activité du secteur privé depuis le début de l'actuelle période de contraction, amorcée il y a dix mois.



Contrairement à celle de l'activité, la contraction du volume global des nouvelles affaires s'est accélérée dans l'ensemble du secteur privé, tendance ayant reflété une accentuation du repli de la demande dans le secteur manufacturier comme dans celui des services.



En zone Euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'établit à à 50,3 en mars contre 49,2 en février.

La croissance dans le secteur privé en mars n'a toutefois été que marginale, le maintien de la contraction dans le secteur manufacturier ayant nuancé l'impact d'une croissance seulement modérée dans celui des services.



Les investisseurs ont pris connaissance d'une série de statistiques US à partir de 14H30 : le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 68,9 milliards de dollars en février, par rapport à celui de 67,6 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 67,4 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 1,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse de 2,2% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 331,9 milliards de dollars, alors que leurs exportations se sont accrues de 2,3% à 263 milliards.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 221.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine du 25 mars, un chiffre en hausse de 9.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).



Les T-Bonds évoluent sans grand changement avec une détente marginale de -0,8Pt vers 4,346% sur le '10 ans'... et le '2 ans' se tend symétriquement de +1,2Pt vers 4,6910%.



Les investisseurs vont par ailleurs continuer de surveiller de près l'impact de la hausse du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui culmine désormais à des plus hauts depuis octobre.



Le Brent et WTI consolident modestement vers 89,2$ et 85,1$ respectivement, ce qui reste proche d'un point haut de cinq mois.

L'or qui évolue le plus souvent à l'inverse des rendements confirme avoir coupé ce lien depuis la mi-décembre 2023 : la tension des rendements s'avère absolument sans aucun impact depuis 6 semaines (rebond sur 1990$ mi-février), et en réalité, l'or progresse depuis le test des 1.675$ fin octobre 2022.







