Taux: détente amorcée, le Canada rehausse le Prime Rate à 1% information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 19:20

(CercleFinance.com) -L'heure est au rebond sur les marchés obligataires après le double-choc des chiffres de l'inflation aux Etats Unis (CPI puis PPI).

Il ne faut pas passer sous silence les plus 7% d'inflation au Royaume Uni (moins commenté mais tout aussi significatif, après 6,2% en février) car c'est également un pays producteur d'énergie, comme les US... et paradoxalement, cela freine assez peu la hausse des prix.

A noter que la Banque Centrale du Canada a relevé son taux directeur de +50Pts de base à 1% ce 13 avril pour combattre l'inflation: l'objectif pourrait se situer entre 2 et 3% d'ici fin 2022 en fonction de la conjoncture.



La journée s'achève sur une nouvelle embellie sur les Bunds (-1,5Pt à 0,775%) et les OAT (1,27% contre 1,300%).

Plus au Sud, l'écart est symbolique avec -1Pt à 1,702% sur les 'Bonos' mais significatif pour les BTP italiens qui effacent 8Pts à 2,38%.



Ecart de -4Pts sur les T-Bonds US qui affichent 2,687% (mais on a vu jusqu'à -8Pts à 2,648%): les investisseurs jouent le 'fait' accompli après la publication mardi d'un CPI à +8,5% et ce mercredi du 'PPI' ressorti à 11,2% en rythme annuel (+1,4% en mars 2022, déjouant un consensus qui tablait sur +1,2%).

Très surveillés également, les prix 'core', c'est-à-dire hors alimentation et énergie, font un bond de 1% en mars 2022 (soit +7% en rythme annuel), contre un consensus de +0,5% (après +0,4% en février).

James Bullard averti que cette inflation historique associée à une nécessaire hausse des taux induit un risque de récession élevé et que toute autre interprétation de la situation relève de thèses 'fantaisistes'.



Les pressions inflationnistes s'installent dans la durée et la Banque de France intègre ce phénomène dans ses prévisions: elle revoit de moitié à la baisse son objectif de croissance au 1er trimestre, de +0,5% à +0,25% (ce qui rend l'objectif annuel de +3,6% en 2002 caduc).



Le prochain temps fort pour les marchés obligataires est attendu demain à 14H30 avec le conseil des gouverneurs de la BCE et surtout la conférence de presse de Christine Lagarde.





A noter que la détente des taux depuis 48H profite à l'or qui progresse encore (+1,3%) et franchit le cap des 1.980$/Oz, l'argent avance de +1,5%.