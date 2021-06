Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : détente alors que les indices & pétrole sont au zénith Cercle Finance • 02/06/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont évolué de concert avec les indices boursiers (tous à la hausse et avec même des records absolus comme pour l'Euroi-Stoxx50 ou le CAC40 'GR' à 18.441Pts... son 26ème record en 43 séances, soit un record de records). Les marché des taux ne s'émeuvent pas davantage de la remontée des cours du brut (vers 71$ pour le 'Brent' et 68$ pour le WTI) qui renforce le risque inflationniste. La séance de mercredi s'avérait peu chargée sur le front macroéconomique (contrairement à mardi avec des PMI et des ISM à des niveaux records). Après les banques centrales, Moody's se range du côté des banques centrales et valide le scénario de 'l'inflation transitoire'. Les rendements obligataires en profitent pour se détendre avec -2Pts sur les OAT à 0,159%, -2,3Pts sur les Bunds à -0,198% et -1,7Pts sur les T-Bonds vers 1,598%. Plus au Sud, les écarts sont du même ordre avec -2Pts de rendement sur les Bonos à 0,454% et les BTP italiens à 0,884%. L'embellie s'est également exportée outre-Manche avec des Gilts effaçant 2,5Pts à 0,8040%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.