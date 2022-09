Taux : des sommets annuels franchis après FED, Gilts +20Pts information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 19:05

(CercleFinance.com) - Les sommets de rendement du 16 au 20 juin auraient pu constituer des résistances décisives et nous épargner une dérive des taux, mais il est clair que ce ne sera pas le cas puisque tous les plafonds ont volé en éclats.

Les annonces de la FED ne 'passent' : elles s'avèrent beaucoup plus 'faucon' qu'espéré.

La Réserve fédérale américaine ira au bout de sa lutte contre l'inflation, elle considère la récession comme un mal nécessaire ('il n'existe pas de mesures indolores pour juguler l'inflation').



S'il n'y a pas eu de surprise avec la hausse de 75Pts de son taux directeur (désormais porté à 3-3,25%), elle en revanche affirmé prévoir des hausses supplémentaires dans les mois à venir, probablement +75Pts début novembre (et au minimum +50) et +50 mi-décembre.



Ses projections font maintenant apparaître des taux d'intérêt se situant autour de 4,5% en 2023, une posture bien plus restrictive que ce qu'attendaient les marchés.

Le rendement des T-Bonds à '10 ans' affiche +19Pts à 3,70%, celui du '2 ans' franchit le cap des 4% (+17Pts à 4,12%), le '1 ans' prend +13Pts à 4,10%.

L'inversion de la courbe se radicalise avec 50Pts de 'prime' sur le '2 ans' face au '30 ans'.



Les rendements ont à peine fléchi après la chute de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, ce qui confirme le scénario d'un net ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Cet indice dit précurseur a reculé de 0,3% à 116,2 le mois dernier, après avoir déjà baissé de 0,5% au mois de juillet, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,2%.



L'indice s'inscrit désormais en baisse de 2,7% sur les six derniers mois (de février à août), ce qui fait plus que compenser le gain de 1,7% qui avait été enregistré les six mois précédents.



'Le fait que l'indice des indicateurs avancés s'inscrive en baisse pour un sixième mois d'affilée est un élément potentiellement annonciateur d'une récession', a averti Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique du Conference Board.



Outre -Manche, la BoE a relevé son taux directeur de +50Pts de base à 2,25%, une décision sans surprise (7ème tour de vis cette année).



Les 'Gilts' se tendent de +20Pts à 3,510% et rattrapent quasiment les T-Bonds à '30 ans' US.

Mauvaise journée -mais moins pire qu'outre-Manche- avec nos OAT qui prennent +10Pts à 2,543%, nouveau record annuel et de 9 ans (septembre 2013)... et c'est bien sûr le cas pour tous les autres instruments susmentionnés.

Les Bunds affichent +9Pts à 1,9820% et les BTP italiens sont allés tester les 4,20% en séance (4,15% ce soir) à la veille d'un weekend électoral qui donne Giorgia Meloni grande favorite pour devenir présidente du Conseil, soit 1ère Ministre italienne.