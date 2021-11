Taux : des marchés presque aussi euphoriques que les actions

(CercleFinance.com) - Des marchés obligataires au plus haut (et les taux) depuis 1 mois, c'est tout de même une surprise -y compris en priorisant le discours très colombe de Jerome Powell mercredi (il y a déjà 48H)- car les dernières statistiques d'inflation, de coût salariaux, de déficits commerciaux (financés par la planche à billet) et enfin d'emploi et de chômage penchaient toute en faveur d'une repentification des taux... sans oublier le 'full risk on' sur les indices boursiers qui aurait dû pénaliser les bons du Trésor, à caractère défensif.

Les T-Bonds se détendent encore, de -6Pts à 1,465%, au plus bas depuis début octobre (soit -10Pts de base sur la semaine). Un 'plus bas' de 1,45% a même été inscrit, la meilleure marque depuis le 24 septembre dernier.

Il y avait pourtant de quoi justifier un maintien au-dessus des 1,500% vu la robustesse des chiffres de l'emploi US, meilleurs que prévus : l'économie américaine aurait créée 483K 531.000 nouveaux emplois (contre 450.000 à 500.000 anticipé) au mois d'octobre, les chiffres de septembre sont également révisés de 312K à 194K, ceux du mois d'août de 366 à 383K.

Le taux de chômage se contracte encore de -0,2%, de 4,8% à 4,6% (conforme aux attentes)... et pas moins de 10,4 millions d'offres d'emploi seraient à pourvoir quand 5 millions d'américains seulement sont encore au chômage.

Les T-Bonds US ont entrainé dans leur sillage nos OAT (pas davantage pénalisées par les records en série du CAC et les '20.000' du CAC 'GR'): elles se détendent de -7Pts à 0,056%, les Bunds affichant le même écart à -0,282%.

Ce matin, les opérateurs avaient pris connaissance de la production industrielle en France qui se replie de -1,4% après +1,1% en août comme dans l'ensemble de l'industrie (-1,3% après +1%) selon les données CVS-CJO publiées ce matin par l'Insee.

Plus au Sud, la détente était également au rendez-vous avec -6,6Pts sur les Bonos ibériques à 0,455% et -6,7Pts sur les BTP italiens 0,874%... lesquels reperdent l'avantage sur les Gilts britanniques qui eux effacent -10Pts à 0,945%, ils continuent de surfer sur la surprise du maintien des taux à 0,1% par la BoE et affichent -20Pts de base sur la semaine écoulée.