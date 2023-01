Taux: des marchés confiant et sereins en amont FOMC FED &BCE information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 19:35

(CercleFinance.com) - Les initiatives semblent figées sur les marchés obligataires à 24H du communiqué de la FED et à 48H de la conférence de presse de la BCE : écarts étriqués et volatilité éteinte de part et d'autre de l'Atlantique malgré une déferlante de 'stats ce mardi.



Pour les optimistes, la sérénité est de retour après une petite dégradation lundi : on assite à un rebond symbolique des OAT et des Bunds qui se détendent symétriquement de -1,5Pts à 2,760% et 2,2900% respectivement.



Plus au Sud, les BTP italiens s'améliorent de 4,2Pts à 4,270% contre 4,3120%.

La perspective d'une récession dans la zone euro semble s'éloigner: le PIB CVS a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE au quatrième trimestre 2022, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.

En comparaison annuelle, le PIB s'est accru de 1,9% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE sur les 3 derniers mois de l'année écoulée, en ralentissement donc après +2,3% dans la zone euro et +2,5% dans l'UE au trimestre précédent.

En France, le PIB du 4e trimestre est ressorti à +0,1% (après +0,2% au troisième trimestre), légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui anticipaient une activité stable.



Mais tout n'est pas si 'rose' : en Italie, le PIB s'est contracté de -0,4% au 4ème trimestre.

En France, l'inflation remonte à 6% en janvier (estimation) et le prochain 'CP' US pourrait être décevant.

Le chômage est reparti à la hausse en Allemagne au mois de janvier, et augmenté de 0,3 point de pourcentage d'un mois sur l'autre pour atteindre 5,7% en janvier.

Les dépenses de consommation se sont littéralement effondrées de -5,3% en décembre, ce qui fait planer une ombre sur la croissance en 2023.



Enfin, fait très inhabituel, l'institut allemand Destatis a annoncé mardi avoir reporté la publication des chiffres de l'inflation qui devaient paraître aujourd'hui.

Destatis explique ce report par l'apparition d'un problème technique lié au traitement des données.

Les Gilts britanniques font cavalier seul à la baisse avec une dégradation de +2Pts de leur rendement à 3,3590%.



Aux Etats Unis, la confiance l'emporte à 24H du communiqué final de la FED avec une variation symbolique de -2Pt des T-Bonds à 3,530%: la séance a été très calme même avec la publication de 2 chiffres médiocres qui vont dans le sens d'une attitude plus 'colombe' de la FED.



Le PMI de Chicago déçoit avec un score de 44,3 contre 45,3 attendu et

l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est dégradé au mois de janvier, à 107,1 pour le mois en cours, contre 109 en décembre, un niveau inférieur au consensus qui le donnait inchangé à 109.

Le chiffre du mois dernier a été révisé en nette hausse après avoir été annoncé initialement à 108,3.

Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est amélioré, passant de 147,4 à 150,9 d'un mois sur l'autre, celui de leurs anticipations a en revanche chuté à 77,8, contre 83,4 le mois passé, les attentes concernant l'emploi sont également en retrait.