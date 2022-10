Taux: des marchés au plus bas depuis 2012 (OAT) & 2008 (BTP) information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 19:20

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de baisse des marchés obligataires et notamment des 'Gilts' britanniques dont la valeur de certaines maturités longues se retrouve divisée par 2 depuis le 1er janvier, ce qui en fait le krach le plus dévastateur depuis les années 70 outre-Manche.



De nouveaux plancher décennaux ont également été touchés dans l'Eurozone où nos OAT a passé la bare des 3,00% (+12Pts et zénith à 3,02%, pire niveau depuis le 25 avril 2012) avant un repli technique (+2Pts à 2,92%).

Le récent franchissement des 2,60E pourrait bien préfigurer un test ultérieur des 3,75%: le rendement du '20 ans' a en effet atteint les 3,40% pour la 1ère fois depuis le 2 juillet 2012, niveau correspondant à un ex-plancher de fin août 2005.

Les Bunds affichent +1Pts à 2,31% après avoir fusé vers 2,423%, le gouvernement allemand se montre plus pessimiste que le FMI avec une anticipation de contraction de -0,4% du PIB contre -0,3%.

Les BTP italiens grimpent de +6Pts à 4,76% (+245Pts par rapport au Bund) après avoir flambé vers 4,88%, pire niveau depuis fin juillet...2008.



La journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé, il y a tout de même eu un épisode 'tendu' lors de la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis.

Selon le Département du Travail, ils ont augmenté de 0,4% en septembre par rapport au mois précédent (contre 0,2% attendu), et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (chiffre conforme).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en septembre à 8,5% en données brutes et à 7,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, alors que le consensus tablait sur 8,3% et 7%.

Ces chiffres moins bons qu'espérés sont de mauvais augure à la veille du rapport mensuel sur l'inflation américaine (prix à la consommation), donnée macroéconomique majeure de la semaine.



Reste à découvrir ce soir à 20H les dernières 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dans la soirée.



En attendant, les T-Bonds US s'en sortent le mieux avec une quasi stabilité vers 3,93%... mais le seuil psychologique des 4% n'est pas très loin.



Mais c'est le Royaume Uni qui attire tous les regards avec des 'Gilts' qui affichent +6Pts à 4,50% (après 4,6300% en intraday) tandis que les maturités de 20 ans à 30 ans s'installent au-dessus des 5,20% ce qui instaure une situation de crise et met la BoE sous pression, avec obligation d'intervenir massivement, y compris sur les Gilts indexés sur l'inflation (les instruments les plus 'surs'... mais que des gérants de Fonds de Pension doivent liquider pour combler des pertes abyssales sur leur portefeuille de bons du Trésor).



Le BoE a cependant réaffirmé qu'elle cesserait ses achats de soutien ce vendredi 14, une promesse qu'elle risque de ne pas pouvoir tenir tant la tension sur la dette britannique demeure forte et les pertes abyssales pour les fonds de retraite UK.