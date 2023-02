Taux : des chiffres robustes font grimper les rendements information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 19:13

(CercleFinance.com) - Après une séance de lundi translucide (opérateurs US en congé), place à une séance 'haute densité' avec beaucoup de 'stats' et d'enquêtes 'macro'... et qui débouchent sur une reprise généralisée de la tension des taux, courts et longs.

En Europe, nos OAT font un bond de +9Pts qui les propulse au-delà des 3,00%, à 3,018%, les Bunds se tendent de +7,5Pts à 2,529%, les 'Bonos' affichent +9Pts à 3,600%, les BTP italiens décalent brutalement de +15Pts à 4,48%.



Selon son estimation flash, l'indice PMI composite 'S&P Global' de l'activité de la zone euro s'est redressé pour un 4ème mois consécutif en février, à 52,3 contre 50,3 en janvier, il signale ainsi la plus forte croissance du secteur privé depuis mai 2022.



Idem en France: l'indice PMI flash composite 'S&P Global' de l'activité globale s'est redressé de 49,1 en janvier à 51,6 : l'indice repasse en territoire positif pour la première fois depuis octobre 2022 et inscrit son meilleur score depuis juillet dernier.

L'évolution de la conjoncture a toutefois nettement divergé entre secteurs : les fabricants ont signalé une baisse de la production pour un neuvième mois consécutif, alors que les prestataires de services ont vu la première hausse de leur activité depuis quatre mois.

La journée a également été marquée par la publication de l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs en Allemagne: il est en forte hausse à 28 contre 23 anticipé.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'OCDE a augmenté de 0,3 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2022, contre une croissance de 0,4 % au trimestre précédent, selon des estimations provisoires.



Les taux de croissance trimestriels de l'OCDE sont restés faibles tout au long de 2022 dans un contexte d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt. Dans le G7, la croissance du PIB en glissement trimestriel a également légèrement ralenti au quatrième 2022, à 0,4% contre 0,5% au T3 2022.

Ce résultat reflète une situation contrastée parmi les pays du G7: d'une part, la croissance est devenue négative en Allemagne et en Italie (moins 0,2% et moins 0,1% respectivement) et a ralenti à 0,4 % au Canada et à 0,7 % aux États-Unis.

En revanche, le PIB a augmenté de 0,2% au Japon après une contraction de 0,3 % au troisième trimestre 2022, et est resté stable au Royaume-Uni après une contraction de 0,2% au trimestre précédent.



Mauvaise journée pour les T-Bonds après un weekend de 3 jours : les taux US se tendent sur l'ensemble de la courbe : le '10 ans' se tend de +10,5Pts à 3,932% et le '1 an' repasse devant le '6 mois' avec un bond de +5Pts à 5,05% (contre 5,034% pour le 6 mois), soit +112Pts de 'spread' par rapport au '30 ans' (+7,5Pts à 3,9320%, le voici à parité avec le '10 ans'... qui devrait repasser devant).



Le secteur privé américain parvient à se stabiliser en février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 50,2 en estimation flash, un plus haut de huit mois, à comparer à 46,8 pour le mois précédent.