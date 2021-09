Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : dégradation, pas d'effet risk-off malgré repli actions information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur les marchés obligataires européens, malgré le repli de plus en plus marqué des actions (-1% à Paris et à Milan, -1,5% à Madrid, -1% sur l'E-Stoxx50) qui ne déclenche donc pas de rotation sectorielle en mode 'risk-off'. Nous OAT se tendent de +3,3Pts de base à 0,018%, les Bunds de +2,5Pts à -0,315%. Selon l'Insee, les prix à la consommation en France augmentent de 1,9% sur 12 mois, après +1,2% en juillet, une accélération qui résulte notamment du rebond des prix des produits manufacturés (+1,1% après -1,1%). Plus au Sud, après une nette embellie mardi, les Bonos effacent leurs gains de la veille avec +3Pts à 0,341% ainsi que les BTP italiens avec +4,2Pts à 0,692%. Outre-Atlantique, le repli l'emporte également avec une tension limitée de +2Pt à 0,299%. Les chiffres US du jour sont plutôt robustes, notamment ceux concernant les prix à l'exportation américains ont progressé de 0,4% le mois dernier (+0,2% hors produits agricoles). Par rapport à août 2020, la hausse s'établit à +16,8%, ce qui est du jamais vu depuis 40 ans. Petit bémol avec les prix à l'importation qui se contractent de -0,3% mais progressent de +9% sur 1 an. L'indice 'Empire State' de la croissance manufacturière dans la région de New York bondit de 18,3 vers 34,3: un gain significatif mais en-dessous des prévisions des économistes qui tablaient sur 48,4 en septembre. Enfin, la production industrielle US progresse de 0,4% en août selon la Réserve fédérale : l'activité a été amputée de -0,3% par les fermetures d'installations off-shore (golfe du Mexique) et des raffineries pétrolières du Sud des Etats Unis liées à l'ouragan Ida. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 76,4% (cela reste inférieur de 3,2 points à la moyenne long terme). Outre-Manche, les Gilts se retendent de +2,8Pts à 0,7680%, à mi-chemin entre les écarts observés aux Etats Unis et en France... et toujours 7Pts au-dessus des BTP italiens.

