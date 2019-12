Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : dégradation paradoxale malgré forte aversion au risque Cercle Finance • 02/12/2019 à 19:25









(CercleFinance.com) - Scénario un peu atypique où les marchés obligataires chutent de concert avec les indices boursiers... au lieu de servir de 'refuge' face à une montée de l'aversion au risque. Nos OAT se dégradent de +7Pts à +0,026%, leur pire niveau depuis début août. Pas mieux pour les Bunds qui se tendent de +7,Pts à -0,2800%. Plus au Sud, les Bonos espagnols limitent la casse avec +6Pts à 0,464% mais la journée a été rude pour les BTP italiens qui dérapent de +10Pts à 1,44%. C'est le Royaume Uni qui s'en tire le mieux avec seulement +4Pts à 0,74%, c'est bien mieux que les +5,4Pts des T-Bonds US à 1,840%... alors que le VIX fait un bond de +12% vers 14,25 (revenant d'un plancher de 11,5 en milieu de semaine dernière). Pourtant, la baisse de Wall Street et un mauvais ISM manufacturier US qui ressort à 48,1, loin des 49,4 attendus (après 48,3 en octobre) plaidait pour une trajectoire positive. On peut y ajouter également la déception du côté des dépenses de construction, avec une contraction surprise de -0,8% au lieu des +0,5% qui faisaient consensus. Dans ces conditions, quel crédit accorder à l'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis qui ressort au contraire en hausse à 52,6 pour novembre, à comparer à 52,3 pour octobre... au plus haut depuis 7 mois ? Comment un même domaine d'activité peut-il donner lieu des mesure aussi divergentes, voir diamétralement opposées ? En Europe, l'indice PMI manufacturier a connu une embellie de +1Pt au mois de novembre, passant de 45,9 à 46,9, dans le sillage de la France où le PMI grimpe de 50,7 vers 51,7. Légére mieux également en Allemagne avec un PMI qui remonte de 43,8 vers 44,1. La journée avait bien commencé avec un PMI chinois alignant un 4ème mois de progression, de 51,7 vers 51,8 et un indice de croissance globale repassant au-dessus de 50, à 50,2%, mieux qu'attendu.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.