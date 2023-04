Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : dégradation paradoxale après un PIB US très décevant information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Net alourdissement sur les marché obligataires (sur les 2 rives de l'Atlantique), qui au passage ont complètement ignoré le mauvais chiffre du PIB US: cette séance se solde par une nette dégradation de +7Pts des OAT qui 'accrochent' les 3% (à 3,04%), les Bunds se tendent de +7,5Pts vers 2,400% et les BTP italiens affichent +9Pts à 4,35%.



Le 'chiffre du jour' dans l'Eurozone concernait les indicateurs du 'sentiment économique' (ESI) : ils sont restés globalement inchangés avril 2023 par rapport à mars, à 97,3 pour l'ensemble de l'Union européenne, et n'augmentant que de 0,1 point à 99,3 pour la seule zone euro.



Outre-Atlantique, les T-Bonds ne s'en sortent pas mieux (+8,5Pts à 3,515%), malgré la 1ère estimation très décevante du PIB américain au premier trimestre.

La croissance s'établit à seulement 1,1% en rythme annualisé au premier trimestre 2023, selon le Département du Commerce : un score très éloigné du consensus d'un repli limité de -0,6% vers 2,00%.



'La dynamique s'est essoufflée vers la fin du trimestre, et la faiblesse du mois de mars devrait peser sur le calcul de la consommation trimestrielle pour le deuxième trimestre 2023, que nous prévoyons actuellement à 0,5% en glissement trimestriel', prévient toutefois Tiffany Wilding, économiste chez le gestionnaire d'actifs.

Enfin, et comme presque tous les jours depuis début février, les 'Gilts' britanniques réalisent la pire performance du jour avec +10,1Pts à 3,828%.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.