Taux : dégradation OAT/Bunds et pires niveaux depuis mai 2019

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires se dégradent nettement ce soir (+4 à +6Pts de base de part et d'autre de l'Atlantique) -et sur un large front- après les chiffres de l'inflation US: le prix à la consommation grimpent de +0,8% en séquentiel et de +4,2% en rythme annuel (contre 3,6% attendu).

L'inflation 'core' (qui exclut l'énergie et les produits alimentaires) affiche une hausse de 0,9% par rapport à mars et de 3% sur 12 mois (déjouant un consensus de +0,3% et +2,3% respectivement).

Les pressions inflationnistes (matières premières, alimentation, essence, salaires, etc.) s'accumulent aux Etats-Unis depuis quelques mois et les investisseurs craignent que ces tensions conduisent la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire, peut-être dès cet été: James Bullard (FED de St Louis, Missouri) a cependant réaffirmé mardi soir qu'il n'était pas question de réduire les mesures de soutien avant fin 2021.

L'inflation apparaît plus 'sage' sur le vieux continent : les prix à la consommation en France augmentent de 1,2% en avril, après +1,1% en mars... et l'Insee révise son estimation initiale à la baisse de -0,1Pt pour avril.

En Allemagne, l'inflation progresse à un rythme de +2,1% en rythme annuel.

Les T-Bonds se tendent de +6Pts à 1,685%, de +4,6Pts pour nos OAT à 0,266% et les Bunds affichent +4,3Pts à -0,1190%.

A noter que nos OAT franchissent le cap des 0,25% de rendement pour la première fois depuis début mai 2019.

Pour les Bunds, ils passent sous les 0,15% également pour la 1ère fois depuis mai 2019 et 0,200%... cela correspondait au plancher de juin à octobre 2016.

Plus au sud, les Bonos grimpent de +4Pts à 0,562% et celui des BTP tutoie désormais les 1,00% (+5Pts à 0,992%).

A noter que Bruxelles revoit à la hausse ses prévisions de croissance en Europe de +3,8% à +4,4% en 2021 et de +3,8% à +4,3% en 2022.

L'inflation devrait rester contenue à +1,7% cette année.