Taux : dégradation marquée sur les Gilts UK et les T-Bonds US

(CercleFinance.com) - La consolidation se poursuit sur les marchés obligataires, plus sévèrement outre-Atlantique où les T-Bonds voient leur rendement grimper vers 0,85% (+3,5Pts), ce qui constitue la pire 'marque' depuis le 7 juin dernier (et la culmination sous les 0,91/0,95%). Cette tension est à relier aux reventes de logements anciens qui explosent aux Etats Unis de +9,4%, à 6,54 millions de transactions (contre +6,2% attendu). Le prix médian des maisons grimpe à 311.800$, la hausse atteint +14,8% sur 12 mois, avec des disparités notables entre l'ouest (Californie, Oregon) qui connait des hausses de +16,2% et le centre où les prix affichent +7%. Les inscriptions hebdo au chômage témoignent également d'une embellie : elles ont diminué de -55.000 à 787.000 la semaine dernière, selon le Département du Travail, par rapport aux 842.000 de la semaine précédente (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 898.000). Les indicateurs avancés du Conference Board ressortent légèrement supérieurs aux anticipations avec +0,7% au lieu de +0,6% attendu. Pas de chiffres en Europe, mais partout des annonces ou préannonces de durcissement des règles sanitaires qui préfigurent un ralentissement de l'activité au 4ème trimestre en Europe. Jean Castex a prévenu que le mois de novembre serait 'éprouvant'... et il ajoute que des mesures 'plus dures' pourraient être adoptées (confinement strict, couvre feu dès 19H, interdiction de déplacements comme en mars/avril ?). Cela n'empêche pas les dettes souveraines de se dégrader avec +2,5Pt sur nos OAT à -0,287%, +1,8Pt sur les Bunds à -0,57%. Plus au Sud, +2,5Pts de rendement sur les BTP italiens vers 0,805%, +1,6Pt sur les 'Bonos' à 0,22%. La pire performance du vieux continent revient pour la seconde séance consécutive aux Gilts britanniques avec +4,5Pts à 0,287% (soit pratiquement +10Pts en 72H), avec un retracement des niveaux du 7/8 octobre.

