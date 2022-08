Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: dégradation marginale EU et US, les Gilts UK flambent information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 17:35









(CercleFinance.com) - Séance de baisse sur le marché obligataire européens, les rendements à long terme continuent de se tendre en perspective de la normalisation de la politique de la banque centrale et d'une hausse de +75Pts par la BCE (hypothèse qui semble tenir le corde).

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, affiche +2Pts à 1,54%, les OAT +2,5Pts à 2,145%, les BTP prennent +6Pts à 3,85% (+232Pts de spread), les Bonos espagnols s'en sorte mieux avec +2Pts à 2,72%.

Les investisseurs avaient découvert ce matin l'indicateur du sentiment économique (ESI) dans l'UE : il a encore diminué de -1,0 point à 96,5 ainsi que dans la zone euro (-1,3 point à 97,6).

Le taux d'inflation en Allemagne mensuel remonte au mois d'août de 7,5% à 7,9% selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de statistiques.



'Les prix de l'énergie (+35,6%), en particulier, ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine et ont eu un impact substantiel sur le taux d'inflation élevé', explique Destatis qui pointe aussi une hausse de 16,6% des prix des denrées alimentaires.



En données harmonisées pour comparaisons européennes, l'inflation d'août est estimée à +8,8% en rythme annuel et à +0,4% en rythme séquentiel.



Aux Etats Unis, les T-Bonds décalent de +3Pts à 3,14%, ce qui n'est pas très significatif: les rendements ont peu varié après la publication de l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board et qui est ressortie à 103,2 ce mois-ci, contre 95,3 en juillet, alors que le consensus l'attendait autour de 98.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établie à 145,4 contre 139,7 le mois dernier, tandis que celle des anticipations s'est inscrite à 75,1 après 65,6.



Outre-Manche, les Gilts connaissent une très mauvaise journée, avec un cinglant +15Pts (vers 2,7600%), ce qui les propulse à leur pire niveau depuis... mars/juin 2014 : l'inflation se double d'une grogne sociale dont personne ne sait sur quoi elle pourrait déboucher.



