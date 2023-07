Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : dégradation malgré une activité décevante en Europe information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 18:49









(CercleFinance.com) - Après plusieurs de quasi-stagnation, les marchés obligataires ont entamé une glissade qui pousse les rendements vers le haut: nos OAT affichent +3Pts vers 3,0320%, les Bunds également à 2,455% et les BTP italiens se démarquent avec une détente symétrique de -3Pts vers 4,173%, les Bonos espagnols restent stables.



Une petite tension qui colle mal avec les chiffres 'macro' européens du jour (notamment en France).

Le résultat des enquêtes PMI démontrent une fois encore que nos économies sont tombées en contraction (PMI global en recul de 52,8 vers 49,9) et la France n'est pas épargnée avec un vrai basculement de l'activité globale de 52,5 vers 48 dans le secteur privé.

La pression exercée par le niveau élevé des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne commence à se faire durement ressentir dans le secteur immobilier (chute de 25% de l'activité construction)... et c'est encore pire en Allemagne où les prix immobiliers chutent de -7,5% en rythme annuel (les crédits s'effondrent de -50%).



Aux Etats Unis, les T-Bonds se tendent de +6Pts vers 3,919% en amont des 'minutes' de la FED (les opérateurs guetteront des signes de divergence au sein des membres de la FED sur la poursuite de la hausse des taux).



L'économie US montre toujours des signes de résilience : les commandes à l'industrie américaine progressent de +0,3% en mai, après une hausse identique en avril.

De leur côté, les livraisons de l'industrie après trois mois consécutifs de repli, repartent en légère hausse, à +0,3%.

Enfin, les stocks reculent pour la 3e fois en l'espace de quatre mois, à -0,2% entraînant un léger recul du ratio des stocks sur livraisons, celui-ci passant de 1,50 en avril à 1,49 en mai.

A surveiller ce jeudi : les créations d'emplois dans le secteur privé ADP.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.