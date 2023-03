Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : dégradation, les anticipations redeviennent + faucon information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 19:34

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de consolidation sur les marchés obligataires : nos OAT se retendent de +6,5Pts vers 2,810%, les Bunds de +6,3Pts vers 2,29% et les BTP italiens de +8Pts à 4,145%.



T-Bonds US ont bien mieux résisté avec +3Pts à 3,558%, malgré des anticipations d'une hausse hausse de taux de 25 points par la Réserve fédérale américaine début mai qui sont remontées en l'espace d'un weekend de 17% à 55%.



Côté chiffre, le coup de frein se confirme dans l'immobilier, avec un nouveau recul des prix de -0,6% en janvier, soit -5,1% en 7 mois (de repli consécutif) et un rythme annuel de -1,7%.

Mais c'est en partie compensé par la hausse inattendue de la confiance du consommateur aux Etats-Unis, à 104,2 ce mois-ci contre 103,4 en février, alors que le consensus l'attendait en repli à 101 en raison des récentes turbulences ayant affecté les marchés financiers.

Le 'ConfBoard' explique cette progression par l'amélioration du moral des consommateurs âgés de moins de 55 ans et rémunérés plus de 50.000 dollars par an.

Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est repliée à 151,1, contre 153 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations s'est redressée à 73, après 70,4 en février.